Британське МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи доставки нікотину

Такі рекомендації виконавчого агентства Міністерства охорони здоров'я Великої Британії Public Health England (PHE), які супроводжують шосту незалежну доповідь щодо електронних систем доставки нікотину і вейпінгу.

Доповідь була підготовлена дослідниками з лондонського King`s College і опублікована 4 березня.

Фахівці агентства Public Health England стурбовані тим, що серед курців в останні місяці поширюватися помилкова точка зору про те, що електронні сигарети та інші бездимні тютюнові продукти шкідливіші за звичайні сигарети. Це суперечить позиції експертів з Великої Британії і США, які називають вейпінг і електронні системи доставки нікотину менш небезпечною для здоров'я альтернативою сигаретам.

"Бездимні тютюнові продукти менш шкідливі, ніж сигарети, але не є повністю безпечними. Вони містять набагато меншу кількість шкідливих хімічних речовин, які викликають хвороби, пов'язані з курінням", - вважають вчені.

"Найкраще, що може зробити курець - повністю відмовитися від куріння. Альтернативні нікотиновмісні продукти можуть допомогти деяким людям кинути курити. Вони є менш небезпечною альтернативою", - вважає головний санітарний лікар Англії професор Кріс Вітт. За його словами, доповідь Public Health England є новим внеском в збір доказів із суспільно важливого питання, підкреслюючи максимальне використання можливостей, що надаються електронними тютюновими продуктами, в управлінні ризиками, пов'язаними з нікотином.

Найближчим часом PHE King's College із залученням фахівців з інших дослідницьких установ Великої Британії і США почне роботу над повномасштабним дослідженням з питання безпеки електронних тютюнових продуктів. Звіт про цю роботу буде опублікований в 2022 році.