Столичні ТРЦ забезпечать спецбригадами для виявлення коронавірусу, - Рубан

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це розповів на брифінгу 11 березня начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"У кожному торгівельному центрі завтра будуть працювати бригади, які будуть оглядати людей, за необхідності проводити температурний скринінг. І якщо температура буде підвищена - рекомендувати звернутися по медичну допомогу".

За словами Рубана, хворобу у людей будуть визначати за "виключно візуальними ознаками" і шляхом вимірювання температури.

"У коронавірусної інфекції є чітка симптоматика – це кашель, температура, нежить, які проявляються візуально", - наголосив він.

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Перший заступник міського голови Микола Поворозник в свою чергу підкреслив, що в столиці вводиться не карантин, а обмежувально-профілактичні заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

За його словами, в Києві підготували 7 лікувальних закладів - 3 дорослих, 3 дитячих і 1 для вагітних.

Поворозник розповів, що місто на цей момент отримало 2,5 тисячі експрес-тестів для виявлення Covid-19, але планується придбати ще.

Крім того, до кінця тижня Київ сподівається отримати через Центр громадського здоров'я дві тест-машини, які встановлять в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни".