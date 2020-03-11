Кремль вимагатиме воду для окупованого Криму, - Полозов про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо раніше практика набору заручників - політв'язнів в окупованому Криму здійснювалася, в тому числі, для поповнення обмінного фонду, то тепер стає очевидно, що вимоги Кремля стосуватимуться поставки до Криму дніпровської води. Репресії в Криму - не просто елемент залякування населення, а й засіб політичного шантажу нової української влади", - розповів він.

Дивіться також: В окупованому Бахчисараї завершилися обшуки у кримських татар, - правозахисники. ВIДЕО

Російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї і Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".