Україна закликає місію ООН вирушити в окупований Крим, - Денісова про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

"Закликаю представників моніторингової місії ООН з прав людини здійснити виїзд на територію тимчасово окупованого Криму, аби перевірити дотримання прав та умови утримання незаконно затриманих громадян України", - написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона також звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, щоб вона "перевірила підстави затримання громадян України", а також сприяла "забезпеченню права на захист і справедливий суд".

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"Наголошую, що переслідування кримських татар окупантами відбувається на релігійному ґрунті", - додала Денісова.

Реакції Москалькової та місії ООН щодо заклику Денісової наразі немає.

Російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".