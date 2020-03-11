Передані США для ВМФ патрульні катери типу "Айленд" вийшли в море для виконання поставлених завдань

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інтернет-видання "Український мілітарний портал".

"Патрульні катери типу" Айленд "вийшли для виконання поставлених завдань. Нещодавно на два передані США патрульні катери типу Island були встановлені стволи і автомати від 25-мм спареної артилерійської установки 2М-3М", - йдеться в опублікованій в середу статті.

Установка 2М-3М є засобом самооборони кораблів і може бути використана для знищення цілей на відстані до 3 тис. метрів.

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"У перспективі майбутні катери типу Island вже можуть бути озброєні американськими артустановками Mk 38 більш пізнішої версії, котрі вже мають оптико-електрону систему наведення та стабілізацію. Також розглядається доотримання аналогічних установок і на "Слов’янськ та "Старобільськ", проте остаточного рішення не прийнято", - пише видання.

Україна отримала від США патрульні катери USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), які в складі ВМС ЗСУ отримали назви "Слов'янськ" і "Старобільськ". Передача катерів Україні відбулася в Одесі 13 листопада 2019 року.

Катери типу "Island" в своїй базовій комплектації мають водотоннажність 168 тонн, довжину - 34 м, ширину - 6,4 м. Розвивають швидкість до 29,5 вузлів. Команда з нормативів США складається з 16 осіб, в т.ч. двох офіцерів. З озброєння у катера є 25-мм гармата і два кулемети. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN / SPS-73 і 5,4 м оглядовим човном "Zodiak Hurricane 540".