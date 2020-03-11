Іде залякування напередодні "маршу на Крим", - Чубаров про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Він не виключає, що кримських татар хочуть залякати напередодні анонсованого раніше "маршу на Крим". Таку думку він висловив у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Ті, хто прийшов рано-вранці в будинки кримських татар, природно, були обізнані, хто в них живе і якого вони віку. Вони знали, що в одній сім'ї жінка при надії, в іншій - двомісячна дитина, в третій - дуже літня жінка зі слабким здоров'ям. І, тим не менше, практично у всіх будинках зірвані двері, перевернуті догори дном особисті речі, розкидані по всьому будинку речі і приладдя. Це все говорить про те, що мали на меті, як можна сильніше налякати кримськотатарську спільноту", - вважає Чубаров.
Глава Меджлісу не відкидає можливості того, що Кремль намагається залякати кримських татар напередодні "маршу на Крим".
"Це все робиться напередодні можливого обміну. Деякі експерти вважають, що таким чином окупаційна сторона збільшує "фонд для обміну". Я не виключаю, що залякування кримських татар також проводиться напередодні планованої нами мирної, ненасильницької акції "Мир - проти насильства і окупації. Марш гідності ", - додав він.