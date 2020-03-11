ДАБІ, швидку ліквідацію якої обіцяв Зеленський, очолив її співробітник Васильченко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку народного депутата Вікторії Сюмар в Facebook.
За словами Сюмар, на закритому засіданні в середу, 11 березня, уряд призначив новим керівником ДАБІ Юрія Васильченка.
Раніше Васильченко перебував на посаді начальника відділу з питань обстеження та паспортизації Управління ліцензування, обстеження і паспортизації ДАБІ.
Нагадаємо, раніше експрем'єр Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.
Після цього ліквідацію ДАБІ протягом двох тижнів пообіцяв президент Володимир Зеленський.