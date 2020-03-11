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11.03.20 16:00

Зеленський призначив Грищенка главою Сумської ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Грищенка главою Сумської обласної державної адміністрації.

Зеленський призначив Грищенка главою Сумської ОДА, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі №74/2020.

"Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Іншим своїм указом №73/2020 він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації Ірину Купрейчик.

Роман Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону. До призначення на Харківщині він працював військовим прокурором Київського гарнізону. В органах військової прокуратури працював понад 13 років.

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