Зеленський призначив Грищенка главою Сумської ОДА, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі №74/2020.

"Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Іншим своїм указом №73/2020 він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації Ірину Купрейчик.

Роман Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону. До призначення на Харківщині він працював військовим прокурором Київського гарнізону. В органах військової прокуратури працював понад 13 років.

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