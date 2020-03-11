НБУ попередив про введення тимчасової адміністрації в "Промінвестбанку"

Про це повідомляє регулятор.

Нагадаємо, 4 березня Міністерство юстиції реалізувало 99,8% акцій "Промінвестбанку" на біржі ПФТС, ім'я покупця не розкривається.

Водночас Базельські вимоги до прозорості структури власності передбачають введення ТА в банку, де відбулися зміни в суттєвій участі (понад 10%), і визнання його неплатоспроможності. Особа, яка придбала "Промінвестбанк", також підпадає під санкції і має сплатити штраф у розмірі 10% від суми угод.

За інформацією американського інвестиційного ресурсу Seeking Alpha, якщо Міністерство юстиції, яке займалося арештом і реалізацією "Промінвестбанку", не визнає угоду неправомірною, під штрафні санкції може потрапити і Уряд України.

Так, "Промінвестбанк" було стягнуто на користь групи "Приват" за рішенням апеляційного суду Київської області, як власність Російської Федерації, в рахунок втрачених у Криму активів.

Однак за двома рішеннями Стокгольмського арбітражу, арешт "Промінвестбанку" Мін'юстом України був незаконним. Зокрема, тепер Росія зберігає право стягнути з України повну ринкову суму вартості "Промінвестбанку", власний капітал якого станом на 3 кв. 2019 року становив майже $160 млн, за лише $11 млн, отриманих під час торгів 4 березня.

Відповідачем за позовом Зовнішекономбанку, попри те, що гроші від реалізації арештованого "Промінвесту" отримала група "Приват" - виступить Міністерство юстиції України.