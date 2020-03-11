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11.03.20 16:19

У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо

Поки в Україні звучатимуть гасла російської пропаганди, у країни немає шансів на зближення з НАТО.

У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи слова радника голови РНБО Сергія Сивохо про "внутрішній конфлікт" на Донбасі.

"Маразм міцнішає. Під час війни такі слова - державна зрада. Радник секретаря РНБО Сивохо договорився до того, що в Україні не війна, а "внутрішній конфлікт", і мовляв, нас через це не візьмуть в НАТО. Тобто прямо озвучує всі гасла російської пропаганди. А ось питання, чому ж за цей внутрішній конфлікт військовослужбовців ЗС РФ нагороджують званням Герой Російської Федерації? Може, за такою логікою, "внутрішній конфлікт" в РФ відбувається? Якщо в бою з Героями РФ гинуть Герої України - то це не внутрішній конфлікт називається, а війна! Країна піддається військовій агресії, щотижня гинуть люди на фронті, а дивак вигадує про "внутрішній конфлікт". У НАТО нас не візьмуть, поки ми не почнемо реформи у сфері оборони, але у нас замість реформ - зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти"", - зазначив журналіст.

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