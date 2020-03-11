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11.03.20 16:34

Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови

Це дасть змогу надавати українцям російське громадянство у спрощеному порядку.

Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови

Рішення було прийнято на пленарному засіданні Ради Федерації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Носіями російської визнаватимуть громадян України і Білорусі, які вільно володіють мовою. Їм не потрібно буде проходити для цього співбесіду з комісією.

Нові правила поширюються на тих українців і білорусів, які або прямі родичі яких постійно проживають чи раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР.

Тепер закон має підписати Путін, і через 3 місяці після цього нова норма набере чинності.

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