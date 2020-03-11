Поліція Києва реагуватиме на порушення обмежень, введених через загрозу коронавірусу, - Крищенко

"Поліція Києва разом з органами влади реагуватиме на порушення введених обмежувальних заходів з боку торгових і розважальних центрів, кінотеатрів", - сказав Крищенко "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мова може йти про відкликання дозвільних документів таких закладів, адміністративний порядок відповідальності.

"Насамперед, наші функції полягають у профілактичній, роз'яснювальній роботі", - підкреслив начальник главку.

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Також Крищенко додав, що жодні додаткові завдання в контексті введених обмежувальних заходів на поліцію Києва поки не покладаються.

Як повідомлялося, з метою запобігання поширенню коронавірусу на території Києва вводяться обмежувальні заходи з 12 березня до 31 березня 2020 року. Рішення призупиняє навчальний процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти всіх типів і форм власності, у вищих навчальних закладах. КМДА вирішила також обмежити проведення спортивних заходів у Києві, призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масові заходи, роботу розважальних центрів, розважальних зон у торгових центрах.

"Забезпечити обмеження проведення масових заходів на території Києва (понад 60 осіб), до участі в заходах допускатимуть тільки осіб, які пройшли термометрію", - сказано в протоколі засідання комісії від 11 березня.