Один віцепрезидент Ірану видужав, а інший – захворів на коронавірус

Цього разу йдеться про віцепрезидента Ісламської республіки Есхаке Джахангирі, повідомили в середу іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше на цю недугу захворіло кілька членів уряду, парламентаріїв.

Разом з тим віцепрезидент Ірану Массума Ебтекар, яка заразилися раніше, оголосила, що вона вже одужала.

За останніми даними МОЗ, в Ірані за останню добу кількість загиблих від коронавірусу зросла на 63 людини, а тих, що заразилися - майже на тисячу.

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Загальна кількість виявлених інфікованих в країні досягло 9 тис., понад 2950 одужали. Померли 354 людини.