Мовний закон не потребує ревізії, не лізьте до нього своїми турбоклешнями, - Порошенко

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Нам не однаково. А вам? Ви самі казали "какая разница". То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову! Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами", - підкреслив він.

За словами Порошенка, команда "Європейської Солідарності" дуже делікатно врегулювала це питання.

"Нема жодних підстав і потреби, аби "Слуги народу" ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.