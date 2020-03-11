На вході в КМДА вимірюватимуть температуру

Про це заявив на брифингу перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення комісії не обмежує роботу владних інституцій. Всі працюють в штатному режимі. Єдине - має бути введено скринінг в органах державної влади. У нас завтра тут на вході (в КМДА. - Ред.) з'явиться пост з лікарем-епідеміологом. У нас завтра планується проведення чергової сесії Київської міської ради", - сказав чиновник.

Він зазначив, що про жодні обмеження не йдеться, проте людей з явними ознаками захворювання не пустять у будівлю і направлять до лікаря.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з 12 березня в Києві почнуть реалізовувати план протиепідемічних заходів і обмежень, які діятимуть попередньо до кінця березня.