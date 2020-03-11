У Києві затримано учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях "ІДІЛ". На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць Києва.
Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуває під вартою. Прокуратурою розпочато процедуру його екстрадиції.