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11.03.20 17:30

Експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонено, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва.

Експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонено, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на брифінгу.

"Виділено перше фінансування з державного резервного фонду в обсязі 100 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захисту і забезпечення поточних потреб для всіх органів і організацій, які працюють, скажімо так, на фронті, який стосується боротьби з коронавірусом, а також для поповнення матеріального запасу держави на три місяці. Це маски, костюми, рукавички. Паралельно фактично заборонено експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва", - сказав він.

За словами Шмигаля, "для українських виробників буде держзамовлення за рахунок цих 100 млн грн на закриття поточних потреб і на закриття тримісячного запасу".

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"Після того як буде закрита внутрішня потреба України, ми відкриємо можливість для українських підприємств експортувати і заробляти гроші на виробництві, яке сьогодні користується надзвичайно високим попитом. Але насамперед, звичайно, ми повинні забезпечити українців, а не давати можливість вимивати це з України. Аналіз показав, що за останні тижні суттєво зріс експорт засобів індивідуального захисту, і внутрішній ринок відчував певний дефіцит", - підсумував він.

Він також додав, що Кабмін доручив компетентним органам стежити за тим, щоб виробники і роздрібні мережі не завищували ціни на ці товари.

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