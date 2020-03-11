Решту дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, з восьми попередніх умов залишаються невиконаними дві.
"Ми сподіваємося виконати це все впродовж двох, максимум трьох тижнів", - сказав прем'єр.
Він назвав діалог із МВФ позитивним і підкреслив, що новий уряд налаштований на системне продовження співпраці з фондом.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону.