Терористи з гранатометів обстріляли гаражі в Золотому-4, - штаб ООС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, вчора (10 березня) російські окупанти з гранатометів обстріляли гаражне спорудження в населеному пункті Золоте 4 на вул. Друга Вільна, будинок 53. Пошкоджено дах гаража, крім того, уламками від гранати розбито скло автомобіля. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

Ймовірно, пошкодження з'явилися внаслідок влучання ворожого боєприпасу ВОГ-25 під час обстрілів позицій українських захисників з боку окупованого населеного пункту Золоте 5".

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