З таким темпом розгляду питання землі на наступному тижні можемо вийти на голосування, - Арахамія

Про це він сказав після засідання комітету з питань нацбезпеки та оборони, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Той темп, яким ми рухаємося (щодо розгляду питання землі. - Ред.) свідчить про те, що теоретично в середу, четвер або п'ятницю вийдемо на голосування", - сказав Арахамія.

Він також розповів, що поки не плануються позачергові засідання Верховної Ради.

Нагадуємо, Верховна Рада з 6 лютого розглядає у другому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

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