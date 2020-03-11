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11.03.20 18:27

Від початку доби ворог не відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню не порушували. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Від початку доби ворог не відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил.

Від початку доби ворог не відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, 10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Крім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав бойової травми.

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