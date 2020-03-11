Німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу додатково направлено у 8 регіонів України, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Як повідомляє відомство, ці тест-системи дадуть змогу здійснювати тестування на місцевому рівні.
"Це прискорить процес проведення перевірки на COViD-19. Станом на зараз вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я повністю справляється з існуючими зразками", - повідомляє МОЗ.
За інформацією МОЗ, тести вже доставлено або буде доставлено найближчими днями в Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінницю, Київ, Рівне, Львів, Запоріжжя.
При цьому кількість направлених у регіони тест-систем не уточнюється.
Наразі прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей триває. Всі тести сертифіковано ВООЗ. Набори розроблено з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу.