ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу пандемією, - Гебреєсус

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter організації.

"ВООЗ цілодобово оцінює цей спалах, і ми глибоко занепокоєні як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми прийняли рішення, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - сказано в публікації.

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При цьому Гебреєсус підкреслив, що оголошення пандемії не змінює "оцінки загрози нового коронавірусу, того, що робить ВООЗ і того, що мають робити країни".

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

10 березня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу з Китаю дає підстави говорити про загрозу пандемії.