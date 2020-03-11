Сержант 131-го розвідувального батальйону Ілля Пережогін загинув на Донбасі 10 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Фейсбук-сторінці Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади Калинівського району Вінницької області.

"10 березня в зоні проведення ООС біля селища Піски Донецької області загинуло троє військовослужбовців 131-го розвідувального батальйону. Це 34-річний молодший сержант Віктор Солтис, 35-річний молодший сержант Андрій Ведешин і молодший сержант Ілля Пережогін.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблих. Вічна і світла пам'ять тим, хто ціною власного життя і здоров'я захищають нашу державу. Герої не вмирають..."- сказано в повідомленні.

Інформацію про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє українських воїнів загинули, ще 9 зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС