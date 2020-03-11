Конференцію в США про ведення бізнесу під час коронавірусу скасували через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Рада також скасувала інші власні конференції, які були заплановані на період з 11 березня по 3 квітня, включно з круглими столами в Нью-Йорку і Вашингтоні і національні заходи в США.

Скасували також щорічний салон у Нью-Йорку. Його хочуть перенести на кінець серпня.

У місто направлять Національну гвардію для того, щоб допомогти закрити громадські місця для уповільнення поширення спалаху.

За даними видання, в США через коронавірус вже скасували понад 50 великих заходів із передбачуваною відвідуваністю майже 1 млн осіб.

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