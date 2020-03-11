Основні вимоги для вступу в НАТО для України - проведення реформ, - глава делегації в ПАРЄ Альянсу, "слуга народу" Чернєв у відповідь на заяви Сивоха

Про це глава української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноді краще просто не коментувати, щоб не повторювати російський наратив. По-перше, у нас не "внутрішній конфлікт", а війна. Війна з РФ, якщо хтось досі не знає. По-друге, ні в одному офіційному документі Альянсу не сказано про те, що країна не може стати членом НАТО через військові дії на власній території. Цей міф розганяє РФ. Основні вимоги до нас для вступу - реформи, реформи і ще раз реформи. Наш курс на НАТО залишається незмінним" , - зазначив він.

Нагадаємо, радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

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