У Харкові вводиться обмеження 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міський голова Геннадій Кернес.

"Будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи теж поки почекають кращих часів. А для неспортивних - інакше вони називаються масовими - вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб", - написав Кернес.

Він зазначив, що міська влада вирішила не закривати на карантин дитячі садочки і школи.

"Причина перша - за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах. Причина друга - куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину - зовсім незрозуміло і для багатьох із них - цей час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома - керівництво шкіл не буде заперечувати, необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу. І, до речі, скоро канікули - з 23-го по 29-те березня", - написав Кернес.

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Водночас, за його словами, до початку весняних канікул для середньо- і старшокласників буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес відбуватиметься в одному класі. Вранці діти проходитимуть медичний огляд. Самі школи будуть додатково дезінфікувати.

Інших заходів, зокрема змін у роботі транспорту, не планується.

Кернес підкреслив, що всі заходи мають превентивний характер - на даний момент у місті не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.