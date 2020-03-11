Першу смерть від COVID-19 підтвердили в Болгарії

У пацієнтки були хронічні проблеми з серцем і перенесена операція на серці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на BGNES. Жінка поступила в лікарню з важкою двобічною пневмонією. Незважаючи на інтенсивну реанімаційну діяльність, лікарі не змогли врятувати її життя.

Всього в Болгарії було шість підтверджених випадків коронавірусу. Двоє з них перебувають у Габрово, а двоє інших - у Плевені. 66-річну жінку доставили через день після госпіталізації її 74-річного чоловіка. Зазначається, що медики продовжують боротися за життя чоловіка. Подружжя не потрапляли в групу ризику, тому що вони не їздили за кордон. З ними контактували 98 осіб, за всіма спостерігають.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.