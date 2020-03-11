Обшуки у кримських татар в окупованому Криму різко суперечать деклараціям Москви про необхідність деескалації у відносинах з Україною, - МЗС

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відомо про незаконні затримання не менше чотирьох громадян України - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова і Рустема Сейтмеметова.

"Ігноруючи свої міжнародно-правові зобов'язання як держави-окупанта, Росія і надалі сприймає фактор корінного народу Криму як загрозу для окупаційного режиму. Викликає обурення, що в рамках політики репресій проти кримських татар Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством, використовуючи брехливі звинувачення в тероризмі для переслідування кримськотатарських активістів.

Такі дії різко суперечать деклараціям Москви про необхідність деескалації у відносинах між двома державами.

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РФ має виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" і "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН про застосування заходів у рамках позову України проти Російської Федерації про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - підкреслюють у МЗС.

Відомство закликає міжнародних партнерів посилити політичний, економічний і санкційний тиск на державу-агресора.

Нагадаємо, російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї і Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти закидають чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".