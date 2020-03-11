КС визнав такими, що не відповідають Конституції, низку положень законів, що регулюють роботу Верховного Суду і ВККС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Йдеться про положення, які регулюють чисельність Верховного Суду і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зарплату суддів Верховного Суду, порядок відбору суддів у касаційні суди в складі Верховного Суду. Також було визнано неконституційними положення про причини звільнення з посади членів Вищої ради правосуддя, про принципи функціонування комісії з питань доброчесності та етики, і про механізм дисциплінарних проваджень щодо суддів.

Також КС закрив провадження у справі в частині перевірки на конституційність частин другої і четвертої статті 24 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року.

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Конституційний Суд встановив у рішенні порядок його виконання і порекомендував Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства України у відповідність із цим рішенням.