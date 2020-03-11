Затриманого в січні охоронця збитого МН17 звільнили від відповідальності за допомогу слідству, - судове рішення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду від 6 березня.

Під час допиту підозрюваний повідомив органам досудового розслідування про інших учасників підрозділу НЗФ "Народне ополчення Донбасу" та осіб, з якими він охороняв збитий літак, їхню загальну кількість і місце розташування.

Прокурор у суді підтвердив, що чоловік сприяв правоохоронним органам у розкритті злочинів "ДНР". Тому прокурор сам попросив звільнити підсудного від відповідальності і справу закрити. За участь у терористичній організації обвинуваченому загрожувало до 15 років позбавлення волі.

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Згідно з матеріалами слідства, 20 серпня 2014 року чоловік прибув у село Грабово Донецької області, де йому видали військову форму російського зразка і доручили чергування та охорону блокпоста терористичної організації "ДНР", а також місця падіння цивільного літака Boeing 777 Malaysia Airlines Flight. Під час чергування на блокпостах він отримував зброю AK-74 і ПМ. На місці падіння літака знаходив особисті речі пасажирів - іграшки, дитяче взуття, ноутбук, 11 паспортів громадян "азіатської зовнішності". Ці предмети він передав представникам "ДНР", за що отримав 25 тисяч російських рублів.

23 листопада 2014 року у зв'язку з необхідністю прийняти "присягу" "ДНР" і активізацією бойових дій, обвинувачений самовільно покинув "підрозділ" і виїхав на територію Російської Федерації, де перебував до грудня 2019 року.

Нагадаємо, в січні 2020 року прикордонники затримали громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь у діяльності збройних формувань РФ. Під час опитування затриманого правоохоронці з'ясували, що починаючи з кінця серпня 2014 року він охороняв місце катастрофи збитого російськими військами літака рейсу МН17. Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 російських рублів збирав і віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.