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11.03.20 21:29

Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

З 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин для усіх закладів освіти.

Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 11 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

У Міносвіти також опублікували "Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року".

Згідно з наказом "Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

- дошкільної,

- загальної середньої,

- позашкільної,

- професійної (професійно-технічної),

- фахової передвищої,

- вищої,

- післядипломної освіти.

Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі".

У Міносвіти зазначають: "Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти".

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Також "МОН рекомендує закладам освіти:

- відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;

- не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;

- інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;

- розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;

- розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;

- забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

- виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;

- виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;

- обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації".

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