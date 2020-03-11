Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 11 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.
У Міносвіти також опублікували "Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року".
Згідно з наказом "Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:
- дошкільної,
- загальної середньої,
- позашкільної,
- професійної (професійно-технічної),
- фахової передвищої,
- вищої,
- післядипломної освіти.
Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі".
У Міносвіти зазначають: "Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти".
Також "МОН рекомендує закладам освіти:
- відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
- не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
- інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
- розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
- розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
- забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
- виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
- виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
- обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації".