Міносвіти оголосило тритижневий обов'язковий карантин для всіх освітніх установ

Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 11 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

У Міносвіти також опублікували "Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року".

Згідно з наказом "Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

- дошкільної,

- загальної середньої,

- позашкільної,

- професійної (професійно-технічної),

- фахової передвищої,

- вищої,

- післядипломної освіти.

Дане рішення Уряду є підставою для керівника закладу освіти видати наказ про запровадження карантину в закладі".

У Міносвіти зазначають: "Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти".

Також читайте: З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко. ВIДЕО

Також "МОН рекомендує закладам освіти:

- відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;

- не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;

- інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;

- розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;

- розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;

- забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

- виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;

- виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;

- обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації".

Читайте також: У Харкові вводиться обмеження 60 осіб для масових заходів, але школи і садочки на карантин не йдуть, - Кернес