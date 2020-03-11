Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.03.20 22:22

Словаччина й Угорщина оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Уряди Словаччини та Угорщини оголосили надзвичайні стани через спалах коронавірусу.

вирус,дезинфекция

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заявах урядів Словаччини і Угорщини.

У Словаччині надзвичайний стан набирає чинності з четверга, 12 березня, з 6 ранку. У зв'язку зі станом, уряд і державні органи можуть формувати поставки медичних товарів конкретних компаній.

"Метою екстреної заяви є створення умов для вжиття необхідних заходів щодо запобігання і пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, викликаної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Словацької Республіки", - сказано в заяві словацького уряду.

Також читайте: Влада Сан-Франциско оголосила надзвичайний стан через коронавірус, - The Hill

Також надзвичайний стан оголосили в Угорщині. Зокрема, там закривають всі університети через коронавірус. Крім цього угорський уряд ввів:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надзвичайний стан через коронавірус запровадили в американському Лос-Анджелесі

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100