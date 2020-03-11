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11.03.20 22:36

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України. ФОТО

Підводний протидиверсійний підрозділ Військово-Морських Сил ЗС України проходить підготовку в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 01

Під час занять проводяться планові водолазні спуски, відпрацьовуються навчальні завдання з огляду підводної частини корабля з метою виявлення мін і мінно-вибухових пристроїв.

В умовах поганої оглядовості, критичним є вміння розуміти один одного без слів, іноді навіть без жестів, майже інтуїтивно, тому вправи виконуються попарно.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 02

Підрозділ задіяно в протидиверсійній підводній обороні акваторії. У повсякденній діяльності особовий склад виконує завдання з виявлення підводних диверсійних сил - ворожих плавців і різних засобів на грунті або підводних частинах корабля, на кшталт мінно-вибухових пристроїв або пристроїв ведення розвідки.

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Також спецпризначенці виконують завдання із супроводу суден і кораблів, огляду берегових споруд до і після стоянки кораблів, перевіряють гідроспоруди, причальні стінки тощо.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 03

Залежно від завдань, бойові плавці використовують дихальні апарати відкритого або закритого типів. Останні не випускають у воду повітря, даючи можливість залишатися непоміченим. Крім того, використовуються сучасні системи підводного моніторингу типу гідроакустичних систем і гідролокаторів. Для збільшення території огляду, можуть бути задіяні різні підводні транспортні засоби.

В акваторії Одеси проходить підготовку підводний протидиверсійний підрозділ ВМС України 04

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