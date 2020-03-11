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11.03.20 22:43

Український моряк Голяненко, викрадений у лютому нігерійськими піратами, повернувся додому, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що український моряк Дмитро Голяненко, викрадений нігерійськими піратами 20 лютого, повернувся додому.

Український моряк Голяненко, викрадений у лютому нігерійськими піратами, повернувся додому, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Україна своїх не кидає. 20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу судна "Alpine Princess". Зокрема, громадянина України.

Посольство України в Греції та судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім'єю. Вітаю з поверненням!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 20 лютого 2020 року поблизу Нігерії пірати викрали з корабля "Alpine Princess" 10 членів екіпажу, серед яких був українець Голяненко.

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