Міжнародні резерви України перевищують $26 млрд і НБУ готовий продовжувати інтервенції з продажу валюти, - пресслужба

Про це заявили в пресслужбі регулятора, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд дол. США, тож ми готові за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти", - запевнили в Нацбанку, зауваживши, що сьогодні - другий день поспіль - активно згладжували курсові коливання і продали з цією метою близько 350 млн дол. США.

"Як і раніше, ми вважаємо, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу, хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну є нейтральним. Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв", - розповіли в Нацбанку.

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Нагадаємо, 10 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,92 грн/$.

Водночас регулятор продав 557 млн доларів США для підтримки курсу гривні.