У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій написав у Фейсбуці.

"Проводяться прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування і в пунктах обороту, здійснюється додаткова дезінфекція в місцях найбільшого користування пасажирами не менше ніж 1 раз на годину", - сказано в повідомленні.

Обмежень щодо роботи громадського транспорту не встановлюється. На пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється температурний скринінг. Запроваджено облік осіб, які приїхали з епідемічно небезпечних територій.

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"Укрзалізниця" укомплектована засобами індивідуального захисту, підготовлено спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення осіб із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус", - зазначив Криклій.

Аеропорти працюють у штатному режимі, введено посилений режим поточної дезінфекції. У міжнародних аеропортах виділено приміщення для ізоляторів, здійснюється температурний скринінг пасажирів та опитування перед початком прикордонного і митного оформлення міжнародних рейсів.

Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров'я пасажирів, що прилітають з країн, де зареєстровано випадки захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливого поширення коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів та обмежень.