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11.03.20 22:55

У двох громадян Китаю, госпіталізованих з аеропорту "Бориспіль", підозра на коронавірус не підтвердилася, - КМДА

У двох громадян Китаю, які сьогодні прибули до аеропорту "Бориспіль", підозра на коронавірус не підтвердилася.

У двох громадян Китаю, госпіталізованих з аеропорту "Бориспіль", підозра на коронавірус не підтвердилася, - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Захворювання на коронавірус у двох громадян Китаю, які прибули сьогодні в аеропорт "Бориспіль", не підтвердилося. У жінки, яка прилетіла з чоловіком, була підвищена температура тіла. Після обстеження епідеміологами санітарно-карантинного пункту аеропорту їх, згідно з процедурою, доставили в Олександрівську клінічну лікарню столиці. На момент госпіталізації в обох не виявили жодних симптомів захворювання. Медики зробили тест на виявлення коронавірусу. Результати тесту і в жінки, і в чоловіка - негативні", - повідомив посадовець.

За його словами, зараз пацієнтів залишили в лікарні до завтра для проведення додаткових обстежень.

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