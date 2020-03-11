У двох громадян Китаю, госпіталізованих з аеропорту "Бориспіль", підозра на коронавірус не підтвердилася, - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Захворювання на коронавірус у двох громадян Китаю, які прибули сьогодні в аеропорт "Бориспіль", не підтвердилося. У жінки, яка прилетіла з чоловіком, була підвищена температура тіла. Після обстеження епідеміологами санітарно-карантинного пункту аеропорту їх, згідно з процедурою, доставили в Олександрівську клінічну лікарню столиці. На момент госпіталізації в обох не виявили жодних симптомів захворювання. Медики зробили тест на виявлення коронавірусу. Результати тесту і в жінки, і в чоловіка - негативні", - повідомив посадовець.

За його словами, зараз пацієнтів залишили в лікарні до завтра для проведення додаткових обстежень.

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