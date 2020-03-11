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11.03.20 23:06

Заступникові директора парку в Запоріжжі, де загинула 8-річна дівчинка, оголосили про підозру, - прокуратура

Заступнику директора Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай" у Запоріжжі, де загинула 8-річна дівчинка, оголосили про підозру.

Заступникові директора парку в Запоріжжі, де загинула 8-річна дівчинка, оголосили про підозру, - прокуратура

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області, кримінальне провадження проводиться за ч.2 ст.275 КК України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

"11 березня повідомлено про підозру заступнику директора з технічних питань Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай". Найближчим часом до суду буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і вирішено питання про відсторонення фігуранта провадження від займаної посади", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 березня в парку "Дубовий гай" на восьмирічну дівчинку впала 200-кілограмова дерев'яна скульптура. Дитину непритомною доставили в лікарню, але врятувати її не вдалося.

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