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11.03.20 23:11

Кабмін офіційно відновив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, раніше злите з Мінветеранів

Кабінет Міністрів скасував створення єдиного Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і розділив його на два.

Кабмін офіційно відновив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, раніше злите з Мінветеранів

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №212, опублікованій на сайті Кабміну.

Таким чином, в Україні знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій було перейменовано в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих осіб.

У вересні 2019-го Кабміном Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб було приєднане до Міністерства у справах ветеранів. Відомство стало називатися Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

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