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11.03.20 23:16

Єрмак і Козак на засіданні ТКГ в Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП

У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

Єрмак і Козак на засіданні ТКГ в Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента у Фейсбуці.

"За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:
1. Питання обміну утримуваними особами.
1.1. Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.
1.2. Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.
2. Питання розведення сил і засобів.
3. Питання одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя.
4. Питання запровадження Консультативної ради", - говориться в угоді.

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Зазначається, що рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ буде підписано після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

Єрмак і Козак на засіданні ТКГ в Мінську домовилися про узгодження списку для обміну та відкриття КПВВ в Золотому і Щасті, - ОП 01

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