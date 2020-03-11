Україна вперше відправила на переробку використані батарейки - в Румунію поїхало 20 тонн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.
Організатором події є рух "Батарейки, здавайтеся". Його засновниця і глава Люба Колосовська розповіла, що підготовка до відправки зайняла три роки, а для переробки 20 тонн потрібно понад мільйон гривень.
"Ми домовилися з виробниками батарейок і торговими мережами "Епіцентр" та "Нова лінія", щоб вони фінансували переробку старих батарейок за рахунок продажу нових. При цьому, ціна на них не підвищується", - розповіла Колосовська.
Загалом рух до кінця року планує направити ще 100 тонн батарейок на переробку.
Організатори також зазначають, що в Україні немає жодного заводу з переробки батарейок. Ті батарейки, які українці здають вже кілька років, зараз зберігаються на складах руху "Батарейки, здавайтеся".
Максим Бобренко з компанії збору небезпечних відходів також зазначив, що румунський завод GreenWEEE перероблятиме не всі батарейки - частину направлять в інші країни, в основному в Німеччину.
Наступну партію з України планують відправити у квітні.