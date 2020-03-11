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11.03.20 23:41

63 нові розслідування, 19 підозр, 8 обвинувачених, - результати роботи НАБУ за лютий

У лютому 2020 року детективи НАБУ розпочали розслідування у 63 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 19 особам та скерували до суду справи стосовно неправомірних дій 8 осіб.

63 нові розслідування, 19 підозр, 8 обвинувачених, - результати роботи НАБУ за лютий

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед викритих на корупції у лютому:

Перелік підозрюваних у справах НАБУ і САП доповнили:

У лютому до суду скеровано справи щодо внесення народним депутатом України VIIІ скликання недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (ст.366-1 КК України) та отримання 2 тис. дол. США неправомірної вигоди суддею Зарічного районного суду м. Суми (ч.3 ст.368 КК України).

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