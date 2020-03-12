ЄС передано список потреб України для боротьби з коронавірусом, - МЗС

Про це домовилися голова МЗС Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань кризового менеджменту Європейського союзу Янез Ленарчич під час телефонної розмови, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Сторони обговорили захисні заходи, запроваджені Україною для запобігання поширенню коронавірусу. "Уряд усвідомлює негативний вплив цих обмежень на економіку, бізнес, соціальну сферу, але безпека громадян перебуває в безумовному пріоритеті", - зазначив міністр.

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Дмитро Кулеба передав Янезу Ленарчичу список українських потреб для боротьби з коронавірусом, за яким ЄС може надати підтримку Україні.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

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