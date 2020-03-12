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12.03.20 00:09

У Канаді через загрозу коронавірусу скасовано чемпіонат світу з фігурного катання

Чемпіонат світу з фігурного катання 2020 року, який мав відбутися у Монреалі, скасовано у зв'язку із загрозою коронавірусу.

У Канаді через загрозу коронавірусу скасовано чемпіонат світу з фігурного катання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"З урахуванням невизначеності, пов'язаної з поширенням вірусу COVID-19, уряд Квебека поінформував сьогодні Skate Canada і Міжнародний союз ковзанярів про скасування чемпіонату світу з фігурного катання-2020", - йдеться в заяві ISU.

Зазначається, що "впродовж найближчих тижнів ISU спільно з усіма зацікавленими сторонами визначить, чи можливе проведення чемпіонату світу з фігурного катання 2020 року пізніше цього року, але в будь-якому випадку не раніше жовтня".

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ЧС з фігурного катання в 2020 році мав відбутися з 16 по 22 березня в Монреалі (Канада).

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