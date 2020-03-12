У Канаді через загрозу коронавірусу скасовано чемпіонат світу з фігурного катання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"З урахуванням невизначеності, пов'язаної з поширенням вірусу COVID-19, уряд Квебека поінформував сьогодні Skate Canada і Міжнародний союз ковзанярів про скасування чемпіонату світу з фігурного катання-2020", - йдеться в заяві ISU.

Зазначається, що "впродовж найближчих тижнів ISU спільно з усіма зацікавленими сторонами визначить, чи можливе проведення чемпіонату світу з фігурного катання 2020 року пізніше цього року, але в будь-якому випадку не раніше жовтня".

Читайте також: Пара українських фігуристів Нестерова - Даренський завоювала бронзу зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020. ФОТО

ЧС з фігурного катання в 2020 році мав відбутися з 16 по 22 березня в Монреалі (Канада).