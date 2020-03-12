НАЗК відкрило декларації 9 військових прокурорів та ексспівробітника СЗР Горащенкова

Про це йдеться в постанові Офісу генерального прокурора від 27 лютого 2020 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

На підставі цього документа голова Національного агентства Олександр Новіков підписав накази про відкриття в публічній частині Реєстру доступу до декларацій 9 військових прокурорів, інформації про їхніх близьких родичів.

Підставою для скасування спеціальних заходів безпеки стосовно колишнього працівника Служби зовнішньої розвідки Олексія Горащенкова є лист голови СЗР.

Також читайте: Декларація Богдана: 10 ділянок, 16 квартир, 7 машин, 12 мільйонів - главою ОП у Зеленського був мультимільйонер

Доступ у публічній частині Реєстру до електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані зазначених осіб буде поновлено фахівцями НАЗК 12 березня.