У питанні безпеки Росія залишається найважливішим викликом, - Чапутович

Про це у Вільнюсі після зустрічі керівників дипломатії країн Бухарестської дев'ятки заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Росія надалі залишається найважливішим викликом і загрозою, - сказав журналістам міністр Яцек Чапутович. - Нам треба справлятися із загрозою з боку Росії. Вона створює загрозу сусідам також, коли йдеться про недотримання положень про роззброєння".

Міністр нагадав, що незабаром у НАТО "почнеться процес роздумів про майбутнє". "Польща вважає, що в рамках цього процесу має бути підтверджене головне завдання Альянсу - військова загроза зі Сходу", - сказав дипломат.

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Чапутович заявив, що під час зустрічі у Вільнюсі міністри закордонних справ країн, що входять до Бухарестської дев’ятки, обмінювалися думками щодо ролі НАТО та завдань Північноатлантичного альянсу. "Це важливий форум для підкреслення спільної позиції держав на східному фланзі НАТО в межах Альянсу, - зазначив очільник польської дипломатії. - Зустріч була вдалою. Ми переконалися, що оцінка загроз серед цих країн подібна".

Бухарестську дев'ятку (B9) створено у 2015 році у Варшаві з ініціативи Польщі та Румунії. Її засідання слугують для обміну ідеями та узгодження позицій у сфері безпеки країн східного флангу НАТО.