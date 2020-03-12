Порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність, - Варченко

Про це в ефірі Громадського радіо розповів радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що правоохоронні органи мають право здійснювати рейди та перевіряти дотримання вимог Кабміну щодо карантину. Йдеться, наприклад, про тритижневий карантин у закладах освіти по всій Україні.

"Порушників притягуватимуть до відповідальності. Йдеться, звісно, про посадових осіб або відповідальних за суб’єкти господарської діяльності", - пояснив радник міністра.

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Зокрема, дії правоохоронних органів регулюється статтею 325 Кримінального кодексу України про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

"Ми насамперед говоримо про людську відповідальність. Просимо кожного та кожну розуміти, що за вашими діями чи бездіяльністю стоїть життя і здоров’я громадян", - закликає Іван Варченко.

У разі недотримання обмежень правоохоронні органи отримуватимуть сигнали від громадян та реагуватимуть на них.

"Є стаття 137, яка встановлює відповідальність і обов’язки громадян щодо охорони життя і здоров’я дітей. Там так само санкції від великих штрафів до п’яти років ув’язнення", - пояснює він.

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Радник міністра закликає також не поширювати неправдиві чутки.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні.