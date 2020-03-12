Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч із населеним пунктом Піски - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Гнутового - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загострення на Донбасі: Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. ВIДЕО

"Унаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.