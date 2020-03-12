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12.03.20 07:50

Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгору Фірсову невідомі спалили автомобіль.

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, щойно просто під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. У цей момент спілкуюся з поліцією", - написав Фірсов.

Чиновник припустив, що, "мабуть, так оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції": "Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь. Якщо спочатку намагалися тиснути за допомогою замовних матеріалів у ЗМІ та нападок куплених "активістів", на кшталт Тетяни Лампіки, то тепер перейшли вже до методів відвертого терору".

Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 01

"Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Звісно, ні. Навпаки, ми на правильному шляху і тільки посилимо роботу", - додав Фірсов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещині прокурору спалили автомобіль. ФОТО

Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 02
Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 03
Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 04
Фото: Фірсов/Facebook

Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова 05

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