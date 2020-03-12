Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова. ФОТОрепортаж

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, щойно просто під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. У цей момент спілкуюся з поліцією", - написав Фірсов.

Чиновник припустив, що, "мабуть, так оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції": "Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь. Якщо спочатку намагалися тиснути за допомогою замовних матеріалів у ЗМІ та нападок куплених "активістів", на кшталт Тетяни Лампіки, то тепер перейшли вже до методів відвертого терору".

"Чи означає це, що ми злякаємося і зупинимося? Звісно, ні. Навпаки, ми на правильному шляху і тільки посилимо роботу", - додав Фірсов.

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Фото: Фірсов/Facebook